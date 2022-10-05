За время войны российские войска показали неспособность подавить противовоздушную оборону Украины и завоевать преимущество в небе.

Российская армия не сумела завоевать доминирование в небе Украины и подавить противовоздушную оборону противника.

Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал в отставке Филипп Бридлав во время Варшавского форума по безопасности.

"Российские военно-воздушные силы оказались неспособными завоевать доминирование в воздушном пространстве Украины", - отметил военный.

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По словам американского генерала, одной из причин провала армии РФ является эффективная работа Воздушных сил ВСУ. Украинские военные продемонстрировали успешное сокрытие своих возможностей и мест размещения средств ПВО.

"Меньшие по размеру и возможностям Воздушные силы применялись очень эффективно и создали для России много проблем при нанесении воздушных ударов", - подчеркнул Бридлав.

Бывший командующий войсками НАТО в Европе добавил, что россия потеряла свои способности выполнять задачу по подавлению противовоздушной обороны противника

"Но также Россия продемонстрировала, что потеряла тот набор умений, которые, как мы думали, она имеет. Мы применяем здесь термин SEAD. Мы считали, что Россия все еще имела способности выполнять эту задачу. Но если они их и имели, то сейчас потеряли. Потому что россияне не продемонстрировали способность отслеживать, устанавливать, нанести удар и уничтожать украинские противовоздушные ракетные системы", - резюмировал Бридлав.

ПВО Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля с помощью средств ПВО ВСУ "отминусовали" сотни единиц авиации противника. Россия потеряла 266 самолетов, 232 вертолета и свыше тысячи единиц БПЛА, среди которых и иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее заявила, что подразделения ПВО сбивают дроны-камикадзе вдвое чаще, чем они достигают цели. На юге уже имеют определенные практические наработки по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136, которые идут очень низко, и поэтому силам Противовоздушной обороны Украины достаточно сложно их поймать.

Во второй половине сентября президент Владимир Зеленский призвал стран-владельцев или производителей систем противовоздушной обороны помочь Украине "закрыть небо". Он отметил, что это даст возможность работать украинской экономике.

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