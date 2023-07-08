Министр обороны в начале вторжения не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, в каких городах будет усилена система противовоздушной обороны (ПВО).

"Для меня лично это было время переоценки многих вещей, осознания ошибок и одновременно уверенности, что мы победим", - отметил он, подводя символические итоги 500 дней развязанной Россией войны против Украины.

Резников признался, что не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города:

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"Это очевидно противоречило их цели. Потому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе - еще нет, но работаем. Я не мог представить, что население столь великой страны может тотально потерять мораль, деградировать до животного состояния. Проявления мы видим не только в страшных преступлениях, мы это слышим в общении детей с родителями, мужчин с супругами в России".

500 дней войны против Украины

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила о достижениях украинских воинов за 500 дней войны.

Среди них - 80 дней назад Украина получила от партнеров мощные средства ПВО - систему Patriot, а 65 дней назад - ВСУ впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

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