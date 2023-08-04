Также в разведке обратили внимание на то, что иранские дроны поражали цели в 200 м от румынской границы.

Российские оккупанты атакуют украинскую инфраструктуру на юге иранскими дронами-камикадзе, поскольку считают, что такие удары не приведут к серьезной эскалации.

Об этом речь идет в свежем отчете британской разведки. Аналитики разведки предположили, что атаки россиян по украинским портам на реке Дунай с использованием иранских дронов в последние две недели имели целью прекратить международное судоходство через эти порты.

Также в разведке обратили внимание на то, что иранские дроны поражали цели в 200 м от румынской границы. Эти действия говорят о том, что РФ решилась на удары вблизи территории страны НАТО. На этом фоне аналитики разведки предположили, что Кремль может считать, что удары дронами несут меньше рисков эскалации, чем крылатые ракеты. Аналитики предположили, что это связано с тем, что РФ считает иранские дроны точными, кроме того, у них гораздо меньший боезаряд, чем у крылатых ракет.

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Российские атаки дронами

Оккупанты атаковали дронами порт Измаил на Дунае, недалеко от румынского города Тулча утром 2 августа. На эту атаку сразу отреагировал президент Румынии Клаус Йоханнис, назвав неприемлемыми удары россиян по украинской инфраструктуре на Дунае, тем более, что они происходили в непосредственной близости к территории Румынии.

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