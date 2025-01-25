Также аналитики убеждены, что во время интервью на телевидении Путин намеревался повлиять на элиты, которые хотят окончания войны.

Российский диктатор Путин по телевидению заявил, что Россия вряд ли в ближайшее время будет участвовать в переговорах по войне против Украины.

Как отметили аналитики Института по изучению войны (ISW) в свежем обзоре, главный посыл Путина был направлен на то, чтобы сказать россиянам, что война против Украины продолжится. Он сказал, что вряд ли будет участвовать в переговорах, а также повторил свое убеждение, что война в Украине является лишь частью его войны против Запада.

"Путин, вероятно, использовал интервью на государственном телевидении, чтобы сигнализировать своему обществу, что РФ вряд ли пойдет на переговоры в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время", - отметили аналитики.

Видео дня

Кроме того, эксперты Института подчеркнули, что этим интервью Путин намеревался повлиять на элиты, которые хотят, чтобы война закончилась. Его посыл должен был дать понять им, что никаких быстрых путей установления мира не будет.

Это заявление снова говорит о мнении Путина, что Украина - это марионетка Запада, а война является частью глобального противостояния великих держав.

Кроме того, диктатор выразил мнене будто переговоры по войне в Украине могут проходить только между США и РФ, без участия Украины, отметили аналитики.

В ISW заметили, что во время интервью Путин пытался позиционировать себя как равного президенту США Дональду Трампу, а Россию, как великую державу.

Вероятные переговоры по Украине

Перед инаугурацией американский президент Дональд Трамп заявлял о подготовке встречи с Путиным. В Кремле ответили, что готовы пойти на контакт, но уже после вступления Трампа в должность.

Также ранее Трамп заявлял, что ему под силу закончить войну в Украине за 24 часа, но позже он понял, что это обещание выполнить ему на удастся.

Вас также могут заинтересовать новости: