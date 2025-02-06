По мнению эксперта, администрации Трампа придется эскалировать ситуацию, чтобы усадить Путина за стол переговоров.

Президент РФ Владимир Путин верит, что он доберется до Киева, сбросит правительство, поставит свою марионетку во главе и фактически захватит Украину. Для того, чтобы переговоры состоялись, ему надо понять, что он не сможет победить с приемлемой для РФ ценой. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал американский эксперт Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофт при Атлантическом совете США Эндрю Михта.

"Путин считает, что побеждает, что он имеет преимущество на поле боя, потому что ваши оборонительные позиции сейчас относительно слабые, а моральный дух падает", - отметил он.

И сейчас, как заявил Михта, цена победы для Путина приемлемая, так РФ вербует солдат для "пушечного мяса" в провинциях, а также привлекает наемников из Северной Кореи, Ближнего Востока, Африки.

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"Но как только ему придется объявить всеобщую мобилизацию и идти в крупные города - Москву, Санкт-Петербург - когда вдруг это уже не меньшинства или бедные люди, становящиеся пушечным мясом, а так называемый российский средний класс, и бабушки вдруг увидят своих "сынков", которых отправляют на передовую - это очень опасная точка для него, на мой взгляд. И он хочет этого избежать", - считает эксперт.

По его мнению, чтобы Путин сел за стол переговоров, администрации президента США Дональда Трампа придется эскалировать ситуацию:

"Это лишь моя догадка как аналитика. Я не знаю, что сделает президент или его советники. Сейчас нет платформы для переговоров о чем-то, кроме фактической капитуляции Украины. Если принять условия Путина, он получит территории, заблокирует ваш путь в ЕС и НАТО, и вы будете потеряны. Это очень похоже на то, что произошло с чеченцами после того, как их убивали. И что еще хуже, ваши молодые мужчины в таком случае будут призваны в российский аппарат безопасности. Вас будут русифицировать. Ваших детей будут отправлять в русскоязычные школы. Путин хочет истребить украинскую идентичность".

При этом Михта добавил, что России необходимо иметь Украину для того, чтобы быть империей:

"Если Россия не имеет Украины, она не имеет пути к восстановлению империи. Если вы выживете, восстановите свою страну и станете процветающей демократией, связанной с Западом, тогда режим в Беларуси также падет".

Мирный план Трампа по Украине - что сообщалось

Напомним, по информации СМИ, план Трампа по прекращению войны в Украине включает "потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии".

Сообщалось, что при этом Украине предоставят гарантии безопасности, которые смогут исключить новые нападения Москвы.

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