Российский диктатор продолжает искать эвфемизмы, чтобы замаскировать свою жажду завоеваний.

Российский диктатор Владимир Путин озвучил новую задачу, ради которой Россия вторглась в Украину – чтобы не было обстрелов Донбасса.

Сегодня Путин встретился с главарем террористической группировки "ДНР" Денисом Пушилиным, и тот пожаловался на "обстрелы городов".

"Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех – сделать так, чтобы вообще не было обстрелов", — сказал в ответ Путин.

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Также российский диктатор заявил, что нужно отодвинуть ВСУ на такое расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб территории России. О том, что до начала российской агрессии никаких обстрелов не было, Путин умолчал.

Цели путинской войны

Россия начала гибридную войну против Украины в феврале 2014 года, но до 2022 года отрицала это. С началом полномасштабного вторжения 24 февраля Путин открыто объявил о целях агрессии – денацификация и демилитаризация Украины.

Однако уже в концу весны 2022 года российская пропаганда значительно ослабила упор на "денацификации", поскольку, как выяснилось, россияне просто не понимают, что это значит. Примечательно, что спустя год войны этот термин россияне уже практически не используют.

Между тем Путин постоянно озвучивает всё новые и новые причины того, зачем он развязал войну с Украиной. Пару месяцев назад он заявил, что начав полномасштабную войну, он так защищает Россию.

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