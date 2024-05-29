По мнению эксперта, РФ не хватает тяжелого оружия.

Путин объезжает "дружественные" страны, пытаясь договориться о поставках оружия, уверен военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

Напоминается, что РФ продолжает налаживать военное сотрудничество - после так называемой "инаугурации" глава Кремля посетил Китай, Беларусь, а сейчас находится в Узбекистане.

"По моему мнению, Путин ищет оружие", - заявил Жданов. Видео дня

Указывается, что сейчас России нужно тяжелое оружие, в частности, танки, боевые бронированные машины, артиллерия и тому подобное.

"Россияне не могут произвести много тяжелого оружия. Сейчас ВСУ только за месяц могут сжечь сколько танков, сколько оккупанты произведут за год. Я думаю, что Путин объезжает эти страны, пытаясь договориться о поставках оружия", - отметил Жданов.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют 503 800 человек личного состава.

Также РФ потеряла на поле боев не менее: танков – 7692, боевых бронированных машин – 14858, артиллерийских систем – 13029, РСЗВ – 1085, средства ПВО – 815, самолетов – 357.

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