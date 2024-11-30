Россия сейчас бросает в бой много личного состава, отметил Павел Нарожный.

Рекордные потери России в Украине могут свидетельствовать о том, что Путин надеется на начало переговоров, как только Дональд Трамп вступит в должность. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный, передает 24 канал.

По его словам, последние потери российских оккупационных войск действительно являются рекордными.

Эксперт напомнил, что 29 ноября Генштаб ВСУ сообщал аж о 207 боестолкновениях на линии фронта, хотя до этого их было не больше 140-150. Отмечается, что это говорит об усилении давления оккупантов на разных участках фронта.

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"Путин, очевидно, надеется, что Трамп будет идти на переговоры. Он считает, что у него есть окно возможностей где-то до 20 января или 1 февраля, когда Трамп уже будет в кабинете. Путин хочет пойти на переговоры с позиции силы. И кидает сейчас много личного состава в бой. Поэтому и больше оккупантов удается уничтожать", - сказал Нарожный.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, как сообщал Генштаб ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны предварительно составляют 740 400 человек личного состава. За прошедшие сутки были ликвидированы 1 740 российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 9 463 (+5 за последние сутки); боевых бронированных машин - 19 355 (+12); артиллерийских систем - 20 909 (+23); РСЗВ - 1 253 (+2); средств ПВО - 1 019; самолетов - 369; вертолетов - 329.

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