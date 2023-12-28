Украинские войска недавно продвинулись к западу от Горловки и продолжили позиционные бои с оккупантами.

Российские оккупанты продвинулись под Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Как говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW), российские военкоры распространили данные о том, что оккупанты продвинулись возле Ямполовки и в неуказанных частях Серебрянского лесничества. Однако, как отметили аналитики ISW, они не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

В Институте отметили, что в настоящее время идут позиционные бои в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении, а также к западу и юго-западу от Кременной в районе Дибровы и Серебрянского лесничества.

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Кроме того сообщается, что оккупанты продвинулись в районе Бахмута и продолжили позиционные бои с ВСУ. Россияне распространали данные, что оккупанты продвинулись на 500 м в лесной зоне к северу от Богдановки, хотя ISW не обнаружил визуального подтверждения этому.

В отчете говорится, что в настоящее время позиционные бои идут северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, западнее Бахмута в районе Ивановского и в направлении Часового Яра, а также в районе Клищиевки и Андреевки. "В наступательных операциях в этом районе участвуют Добровольческий корпус с южного направления в районе Бахмута и неуточненный личный состав Каспийской флотилии", - говорится в отчете.

При этом украинские войска недавно продвинулись к западу от Горловки и продолжили позиционные бои с оккупантами. Кадры с геолокационной привязкой показывают, что ВСУ продвинулись дальше к свалке к западу от Горловки.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска Вооруженных сил Украины мощно ударили по российским оккупантам. Как отмечается в сообщении Генштаба, за прошедшие сутки всего враг нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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