Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показало, как выглядит недавно освобожденное от оккупантов село-призрак Богородичное (Донецкая область, Краматорский район).
Видео защитники Украины обнародовали в телеграмме.
"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШВ ВС Украины", - указано в сообщении.
Длительное время в районе этого населенного пункта шли интенсивные бои, но украинские бойцы его освободили.
Добавим, что российские захватчики длительное время жили в монастыре. Удар по церковным зданиям противник нанес уже после того, как украинские защитники взяли село под свой контроль и провели зачистку.
Ранее воинов ВСУ шокировало то, что они увидели в освобожденном Богородичном.