Он отмечает, что все три варианта зависят от того, насколько активно союзники будут поддерживать Украину.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер видит три сценария дальнейшей войны в Украине и отмечает, что все они зависят от того, насколько активно союзники будут поддерживать нашу страну. Об этом Райснер сказал в интервью Укринформу.

"На мой взгляд, есть три варианта развития событий. И все три варианта зависят от того, насколько активно Запад будет поддерживать Украину. Почему? Украина сейчас имеет очень ограниченные возможности обеспечить устойчивые поставки в Вооруженные силы за счет собственного военно-промышленного комплекса и населения. Иными словами, все зависит от ресурсов, которые Запад предоставляет Украине, как военных, так и гражданских", - прокомментировал он.

Первый сценарий, по словам военного, - это когда Украина прорывается, россияне терпят крах, и мы возвращаемся к ситуации, которая существовала на начало 1990-х годов.

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"Вероятность этого на данный момент низкая. Почему? Из-за огромного давления россиян по всему фронту", - пояснил полковник.

Второй сценарий: "россияне прорываются, Украина терпит крах, и они стоят фактически под Львовом". Как отметил Райснер, вероятность этого тоже низкая, но немного выше, чем в случае первого сценария.

"Почему? Потому что у российской стороны также нет ресурсов и возможностей для такого масштабного прорыва. Однако вполне возможно, что россияне будут использовать уже осуществленные прорывы или вторжения", - сказал он.

Третий сценарий, по словам Райснера, фактически является своеобразным замораживанием конфликта.

"Другими словами, будет некое перемирие. Но это возможно лишь при условии, если обе стороны будут видеть в этом смысл. На данный момент мы пока не видим такой ситуации в ходе войны, когда обе стороны признают это целесообразным, хотя, по моему мнению, уже видны некоторые сигналы. Вспомните, что недавно Президент Зеленский отметил, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции. Это может быть началом зондирования возможностей для переговоров", - считает военный.

Райснер отметил, что в войне на истощение, которая требует много ресурсов, можно выстоять только вместе с союзниками.

"И Украина имеет здесь проблему - ее успех зависит не от собственной воли, а фактически от воли тех, кто ее поддерживает. В военном деле это называется "центр тяжести". Даже если Украина будет продолжать дальше храбро сражаться, она сможет достичь своей цели только при условии, что Запад будет продолжать поддерживать Украину. В противном случае будет трудно. Но это также то, что можно увидеть в историческом контексте. Возможно, будет какой-то промежуточный период, который продлится несколько десятилетий, пока не произойдет следующий ключевой этап развития. И здесь важно понимать, что эта ситуация означает для России в долгосрочной перспективе рост изоляции и так далее", - сказал он.

По словам военного, Украина уже вписала себя в историю и это нельзя будет стереть.

"Это - факт. Оборонный успех, которого на самом деле достигла Украина, является историческим фактом. Об этом будут написаны сотни книг", - отметил Райснер.

Когда закончится война в Украине

В мае Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал два сценария развития войны в Украине.

По его словам, один из них заключается в том, что союзники НАТО будут способны мобилизовать больше поддержки и Украина сможет вернуть больше территории. "Другой сценарий таков, что мы не сможем этого сделать. И тогда существует серьезный риск, что Россия захватит даже еще больше территории, и потом мы будем в еще более опасной позиции", - считает Столтенберг.

Он отметил, что единственный путь к справедливому и длительному миру в Украине заключается в сильных Вооруженных силах Украины, потому что это единственный способ убедить "президента Путина, что он не выиграет на поле боя и это единственный способ убедить его, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться относительно определенного рода приемлемого решения, в соответствии с которым Украина возьмет верх как суверенное и независимое государство".

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