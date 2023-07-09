В частности, кассетные снаряды несколько компенсируют украинский снарядный дефицит и частично восстанавливают паритет на поле боя.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обосновал важность кассетных снарядов для Сил обороны Украины в войне с российскими захватчиками.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter. "Кассетные боеприпасы являются крайне важными для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстанавливают паритет на поле боя. Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо", - подчеркнул Подоляк.

"А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке – пропорциональной силой", - добавил советник руководителя ОП.

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Кассетные боеприпасы для Украины

7 июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи по безопасности на общую сумму $800 млн, в который, среди прочего, впервые вошли кассетные боеприпасы (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) – высокоэффективные и надежные артиллерийские средства для поражения площадных целей).

Это решение США о предоставлении Украине кассетных снарядов породило оживленные дискуссии, поскольку около 120 стран мира присоединились к Конвенции о запрете таких снарядов. Некоторые из этих снарядов не взрываются после применения и создают угрозу для гражданского населения.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак напомнил, что США и Украина не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам. Поэтому, эксперт считает, что передача этих боеприпасов Украине является абсолютно законной и оправданной.

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