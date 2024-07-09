По словам Подоляка, Украина воюет, потому что не имеет выхода, на нас напали, а Россия воюет, потому что хочет этого.

Когда РФ сядет за стол переговоров, это будет означать, что она не проиграла войну и не будет нести никакой ответственности. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Мосейчук Podcast.

"Когда кто-то говорит о мире, мол Россия вам предлагает мир, она говорит, так мы готовы сесть за стол переговоров, мы готовы с вами договориться, мы готовы учесть ваши интересы. Россия говорит не это", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что атака по "Охматдету" и гражданскому населению – это абсолютно продуманная и четко спланированная атака РФ.

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"И она решает совсем другие вопросы. Давайте поймем, как мыслит Путин. Он проводит огромное количество геноцидных атак на территории Украины. Фантастически обнулил международное право", – сказал советник руководителя ОП.

Он отметил, что Путин не придерживается никаких конвенций по ведению боевых действий, не придерживается никаких конвенций, которые так или иначе регламентируют обращение с военнопленными или гражданским населением.

"То есть даже война прописана в международном праве, чтобы все же в 21-м веке это не выглядело как дикое варварство – то, что демонстрирует РФ. Путин все это нарушает. Он не имеет ответа вообще от глобального политикума. Он видит, что чем больше повышает ставки, тем быстрее сядет за стол переговоров так называемый. А для чего стол переговоров ему нужен? Как только он сядет за стол переговоров – все, в этот момент ответственность отсутствует. Вот в момент, когда РФ сидит за столом переговоров, это означает, что Россия не проиграла войну, не будет нести никакой ответственности, в том числе за атаку на гражданское население в "Охматдете", не будет выплачивать никакие репарации", – пояснил Подоляк.

Он напомнил, что Украина воюет, потому что не имеет выхода, на нас напали, а Россия воюет, потому что хочет этого.

По словам Подоляка, Путина могли бы сдержать четкие сигналы, например, приостановление членства РФ в Совбезе ООН или предоставление Украине дополнительных систем ПВО, ракет.

"Вот это бы сдерживало Путина – четкие сигналы. Он посмотрел – два дня, нет никакой эффективной реакции, тогда он может продолжать давить на гуманистическую составляющую современной цивилизации, убивать детей. Логика Путина очень проста. Первое – если проиграл, количество преступлений не имеет значения, это десять пожизненных сроков, скажем. Если не проиграл, нет разницы, сколько преступлений, потому что не несу ответственность. Но он показывает всем, что он будет повышать ставки, пока получит гарантии "непроигрыша" в этой войне", – пояснил советник руководителя ОП.

Иностранные посредники призывают к "прекращению войны"

Ранее Подоляк объяснил, что кроется за предложениями иностранных посредников относительно "прекращения войны" на текущей линии фронта.

По его словам, предложения, которые звучат, являются "крайне интересными".

"Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами поражения и особенно по оккупированной РФ территории и границе РФ. Россия же может продолжать наносить удары (о чем неоднократно заявлял тот же Лавров, настаивая, что даже в случае начала переговорного процесса никто не остановит удары по территории Украины)", – отметил он.

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