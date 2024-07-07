По его словам, некоторые люди сравнивают эту войну с Первой мировой, если посмотреть на наши поля с высоты птичьего полета.

Нынешняя война по масштабам напоминает Первую мировую и украинцы показали миру, что такое война на самом деле.

Об этом заявил командир противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Олег "Ромаха" Романов в интервью Армия TV. "Такой войны, как эта, не было в мире со времен корейской параллели. С одной стороны стоял Советский союз, с другой - НАТО. Но по масштабам использования боеприпасов, бронированной техники, боев, то это можно сопоставить с тем временем. Или некоторые люди говорят, что - с Первой мировой, если посмотреть на наши поля с высоты птичьего полета... Украинцы реально показали миру, что такое действительно война. Показали уровень и нам не будет стыдно", - сказал он.

Также он рассказал, что на войне пехота будет говорить, что у них самая сложная работа, и к этому нужно относиться с пониманием.

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"Пехота должна понимать, кто им помогает, и они это понимают. Когда они вызывают огонь, видят где-то движение врага, тот враг уничтожен, они понимают, что их смена пройдет сегодня и они передадут позиции, они благодарны. Но когда у них сложности, да, они всех могут ненавидеть. У них есть такое право, я считаю", - рассказал "Ромаха".

Кроме того, он объяснил, в чем разница между Авдеевской и Бахмутской операциями

"Разные кампании. Тогда мы думали, что мы все знаем, когда заходили в Бахмут. Немного получили в челюсть, но удар сдержали. Смогли привести себя в порядок и обратно отвоевать то, что потеряли. Авдеевская кампания - это было мясо. Там (в Бахмуте) какой-то характер действий был, такой, что ты можешь планировать. Здесь ты ничего не можешь планировать, динамика меняется за час", - сказал он.

По его словам, враг мог позволить себе перебрасывать "роту направо, роту налево".

"А мы каждый день одними и теми же. И ты думаешь о своих людях, как сохранить им жизнь. В этом была разница", - добавил военный.

Война в Украине: новости

Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, достаточно мобилизовать 200 тыс. человек до конца этого года. Но для того, чтобы начать побеждать, нужно полмиллиона человек.

"Если мы хотим выровнять ситуацию, если мы хотим, чтобы фронт прекратил "проваливаться" и прогибаться под натиском врага, для этого нам достаточно этих 200 тыс., чтобы стабилизировать ситуацию. А если мы хотим ситуацию переламывать в свою пользу, если мы хотим наконец начать побеждать, оказаться в выигрыше, а не в чисто оборонительной ситуации, то, к сожалению, никуда не делась эта потребность в полмиллиона за относительно короткое время, а вот дальше можно было бы набирать 50 тыс. в квартал или, примерно, 20 тыс. в месяц. Тогда мы будем в совершенно другой позиции в этой войне", - отметил Дикий.

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