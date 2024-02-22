Россияне активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В течение суток произошло 84 боевых столкновения.
"Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - сказано в сообщении.
На Купянском направлении враг совершил 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе двухлетняя, Синьковка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Раздолевка, Веселое Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка Ивановское, Клещиевка и Торецк, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Также, под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Андреевка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Семеновка, Северное и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и победа Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 31 раз пытался прорвать оборону наших войск. также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Прасковеевка, Новомихайловка. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Новомихайловка, Прасковеевка.
На Новопавловском отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское и урожайное.
На Запорожском направлении силами обороны отражено 4 атак противника западнее ивового и в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, осуществлено 2 попытки штурма позиций наших войск. артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, среди них город Очаков Николаевской области.
Война в Украине - ситуация на фронте
После захвата Авдеевки российские оккупанты перегруппировываются, подтягивают новые ресурсы, передышки там нет. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий. Он отметил, что за четыре месяца Авдеевской операции общие потери россиян составили более 47 тысяч человек.