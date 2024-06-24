Российские оккупанты сегодня весь день проводят массивные штурмы, пытаясь захватить населенный пункт Сокол (Донецкая область). Об этом сказал боец 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Чаус в эфире телемарафона, рассказывая о ситуации на Покровском направлении.
Он отметил, что россияне не останавливаются в своих попытках взять населенные пункты Сокол, Покровское и Новоселовка Первая.
"Сегодня в течение всего дня россияне стараются зайти в населенный пункт Сокол. Наши ребята держат позиции, но поскольку значительно большее количество пехоты находится с той стороны фронта, они пытаются дожимать именно массивными штурмами", - рассказал Чаус.Видео дня
По его словам, эти штурмы больше пехотные, чем механизированные.
"Потому что механизированные штурмы мы разбиваем - наезжают на наши мины, работают FPV-дроны. А во время пехотных штурмов они пытаются разбежаться по территории, залечь, занять позиции в домах", - отметил воин.
При этом он добавил, что ситуация действительно сложная, но она пока стабильная.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал УНИАН, самое приоритетное направление для оккупантов - Покровское. Там происходит большое количество столкновений ежедневно.
Военный аналитик Сергей Згурец отмечает, что в районе Очеретино противник пытается расширять плацдарм в нескольких направлениях. Делает попытки полностью захватить Новоалександровку.
Он отметил, что россияне пытаются продвигаться в сторону трассы Покровск-Часов Яр.
Одно из направлений движения оккупантов - от Новоалександровки до Воздвиженки, потому что это крайний населенный пункт перед трассой Покровск - Часов Яр.
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