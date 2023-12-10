Кроме того, ночью оккупанты целили по Никополю, применяя тяжелую артиллерию.

За сутки российские оккупанты 71 обстреляли Херсонскую область, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Об этом речь идет в сообщении Херсонской ОВА. "По городу Херсон враг выпустил 19 снарядов", - отметили там. В ОВА добавили, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение в Херсоне.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения", - поделились подробностями в ОВА.

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Кроме того, ночью оккупанты целили по Никополю, применяя тяжелую артиллерию. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, атакованную территорию обследуют, выясняют последствия, но главное, что обошлось без жертв.

"Относительно сбитой вчера над Криворожьем вражеской ракеты. Ее обломки повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и 2 грузовика. Люди не пострадали", - сообщил Лысак.

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Российские оккупанты уже много раз били из различного вооружения по Херсонской области и, в частности, по областному центру - городу Херсон. Так, в конце ноября они ударили по Херсонской области, в результате чего тогда погибли четыре человека.

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