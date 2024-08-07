Тюрин добавил, что пострадавших или травмированных в результате атаки нет.

В ночь на 7 августа над Хмельницкой областью были сбиты 4 российских "шахеда". Обломки одного из сбитых дронов упали и повредили резервуары для хранения и цех предприятия.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram. "Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед". Вместе с тем, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области", - детализировал он.

Тюрин добавил, что пострадавших или травмированных в результате атаки нет. На месте падения обломков работают все соответствующие службы.

Видео дня

Кроме того, как сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, над областью защитники неба сбили два "шахеда". "Более восьми часов подряд у нас продолжалась воздушная тревога. Кое-где было громко. В это время в небе над Черкасской областью наши защитники уничтожили два вражеских БпЛА", - написал он и добавил, что обращений за помощью от населения не поступало.

Удары дронов

Этой ночью Украина находилась под очередной российской атакой. Так, тревогу объявляли в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях.

После полуночи в Сумах слышали взрывы, в городской военной администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона. "ПВО. Без паники", - написал в Telegram начальник МВА Алексей Дрозденко.

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