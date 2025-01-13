Один из оккупантов попытался отбросить гранату, но поймал пулю и подорвался.

Украинские военные профессионально ликвидировали группу российских оккупантов, которые пытались приблизиться к позициям ВСУ. По врагу отработали военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, которая входит в состав ОК "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В сообщении пресс-службы бригады говорится, что оккупанты все больше пытаются применять новую тактику. В частности, сначала заходит малая штурмовая группа, прячется как можно ближе к позициям ВСУ и ждет подкрепления.

"Воины 28-й бригады знают, как этому противостоять", - отмечают военные.

Видео дня

Говорится, что на рассвете украинские пилоты - специалисты Батальона беспилотных систем - заметили, как оккупанты пытались как можно быстрее добежать до определенных позиций. Часть из них экипажи "Kurt&Company" и указанного батальона уничтожили сразу, а остальных загнали тяжелыми дронами в блиндажи и "лисьи норы" - специальные окопы, взяв противника под прицел.

Тогда же на зачистку отправились пехотинцы 2-го механизированного батальона, и каждая позиция стала для оккупантов смертельной ловушкой.

В пресс-службе бригады обнародовали видео, на котором можно увидеть как с помощью гранат и стрелкового оружия воины шаг за шагом очистили каждый окоп.

"Только в последнем вражеский штурмовик попытался отбросить в рыцарей гранату, но поймал пулю, уронил ее (гранату - УНИАН) и подорвался", - рассказали в бригаде.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно украинские военные уничтожили на южном направлении место дислокации российских операторов беспилотных систем. В частности, бойцы 128 отдельной бригады территориальной обороны "Дикое поле" успешно поразили "гнездо" операторов российских дронов на юге страны. Военные обнародовали видео, на котором можно увидеть, как среди деревьев скрываются российские захватчики. Украинские специалисты обнаружили место пуска дронов типа "Крыло", сделали корректировку огня и уничтожили "гнездо" оккупантов с беспилотниками.

Вас также могут заинтересовать новости: