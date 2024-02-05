Усилия Украины должны быть больше сосредоточены на обороне, пишет издание.

Война в Украине достигла критической точки. Контрнаступление ВСУ оказалось менее успешным, чем многие ожидали. Это дало российским войскам время окопаться и получить преимущество. Чтобы учесть нынешние реалии, Украина и ее сторонники должны следовать адаптированной стратегии, состоящей из пяти основных элементов, пишет The Wall Street Journal.

Во-первых, военные усилия Украины должны быть больше сосредоточены на обороне, указывает издание.

"Киеву необходимо сохранить территорию, которую он все еще контролирует… Украинским силам следует создать укрепленные оборонительные линии и использовать современные датчики и беспилотники, чтобы предотвратить новый захват земель Россией", - говорится в публикации.

Во-вторых, Украине необходимо снизить свою зависимость от иностранной помощи, добавили в WSJ.

В-третьих, США и другие страны должны помочь Украине создать усиленную сеть противовоздушной и противоракетной обороны, акцентировал журнал.

В-четвертых, Украина должна нацелиться на российские линии снабжения на востоке Украины и на западе России, и в-пятых, Украина должна усилить угрозу для РФ в Крыму, пишет WSJ:

"Это должно включать в себя удары на большие расстояния, а также специальные операции против российских сил, баз и линий снабжения. Почему Керченский мост продолжает стоять, остается загадкой. Чтобы обеспечить возможность этих ударов, США и западные сторонники должны предоставить Украине оружие большей дальности с большей боевой нагрузкой и снять запреты на использование этого оружия для атак на войска и логистику на территории России".

Речь идет о таких ракетах, как TAURUS и ATACMS.

Патовая ситуация на фронте в Украине - заявление Зеленского

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что на фронте в Украине сложилась патовая ситуация, Украине нужны современные технические средства:

"Относительно войны на фронте - это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, нужны современные технические средства".

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