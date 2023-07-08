Она отметила, что ни одна современная армия мира не была задействована в войне такой высокой интенсивности.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала 10 уникальных фактов об освободительной войне Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"500 дней. Силы обороны Украины: армия бесстрашных феноменов и беспрецедентных парадоксов", - отметила представительница министерства.

Маляр перечислила 10 "уникальных фактов о нашей освободительной войне".

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"500 дней + 8 лет реального боевого опыта: ни одна современная армия мира не была задействована в войне такой высокой интенсивности. Война, которую развязала Россия в Украине, стала самым масштабным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны", - написала она о первом факте.

Вторым таким фактом замминистра назвала то, что эту войну можно уверенно считать "первой войной беспилотников".

"Насыщенность боевых подразделений ВСУ беспилотными летательными аппаратами не имеет аналогов в мире. Беспилотные воздушные, наземные и водные аппараты интегрированы в каждый этап боевых действий. Мы первыми в мире начали широко применять ударные квадрокоптеры и FPV-дроны", - отметила Маляр.

Далее она назвала то, что противовоздушная оборона Украины впервые в мире объединила и эффективно использует новейшие западные и советские системы, истребительную авиацию и мобильные группы с переносными ракетно-зенитными комплексами.

"Наступательные действия ВСУ опровергли один из фундаментальных постулатов военной науки о необходимости численного (в 3-5 раз) преимущества в живой силе и вооружении во время наступления. Украинская армия наступает и освобождает земли в условиях полного превосходства противника - как в вооружении, так и в количестве личного состава", - назвала Маляр четвертый факт.

Кроме того, отметила она, на линии огня находятся пять тысяч украинских женщин из-более 42 тысяч женщин в Вооруженных силах Украины.

Шестым фактом Маляр назвала то, что была создана уникальная система оказания помощи раненым, которой нет нигде в мире, - единое медицинское пространство.

"Это объединение военных и гражданских медицинских учреждений и специально разработанная система логистики, которая охватывает всю территорию государства и использует все виды транспорта. Результат - до 82% раненых украинских военных после восстановления возвращаются в строй", - отметила она.

Кроме того, добавила заместитель министра, 80% раненых в течение так называемого золотого часа получают надлежащую помощь. Также максимально уменьшилась смертность военных на этапе эвакуации.

Седьмым пунктом Маляр назвала то, что профессиональное и тщательное планирование наступательных операций командованием Украины имеет следствием уникальный факт – наступающая сторона несет значительно меньшие потери, чем та, что находится в обороне.

Также Маляр отметила, что украинские военные впервые сбили гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал": вражеская цель была уничтожена с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Пехота выигрывает сражения, логистика выигрывает войны", - Джон Першинг, генерал армии США времен Первой мировой. Наш фронт, несмотря на огромную протяженность и увеличение армии на сотни тысяч человек, стабильно пополняется продовольствием, горючим, техникой, оружием и боеприпасами. Логистика грамотно оптимизирована с учетом угроз авиационных и ракетных ударов", - написала представительница министерства.

Десятый факт она привела такой: "Цифра-оружие". В течение 500 дней войны внедрены ИТ-решения для управления боем, операцией и их всесторонним обеспечением: боевая система управления тактического звена "Крапива", платформа по ситуационной осведомленности Delta, сервис поддержки логистических операций НАТО "LOGFAS", проект "Глаза".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 июля, Маляр напомнила о достижениях украинских воинов за 500 дней войны. Она, в частности отметила, что за это время украинская армия не только разрушила миф о непобедимой армии России, но и научилась уничтожать сверхсовременное российское оружие.

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