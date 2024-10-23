По словам Андрея Липового, направление настоящего искусственного интеллекта - очень правильное.

Война в Украине должна превратиться в "войну роботов". Об этом в интервью УНИАН сказал разработчик разведкомплексов из Spaitech Андрей Липовый.

По его словам, донаведение и искусственный интеллект - это разные вещи: донаведение - это набор алгоритмов, который делается на очень простых одноплатных компьютерах, главная сложность которого была в том, как этот компьютер поместить на малый FPV-дрон, а не в сложности самой технологии.

"А вот направление настоящего искусственного интеллекта - очень правильное. Здесь важнее использование именно тренированных моделей машинного обучения, которые бы вычисляли информацию и помогали оператору быстро принимать решения", - рассказал Липовый.

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Он подчеркнул, что самое главное, чего ждут разработчики, - это урегулирование вопроса, которое позволило бы вообще убрать оператора с управления дроном:

"Чтобы его не было там и близко. Война должна превратиться в "войну роботов".

Как отметил разработчик разведкомплексов, Украина уже сейчас начинает доминировать в робототехнических аспектах войны.

"У нас был настоящий прорыв по морским дронам. Давайте еще посчитаем сколько наших БПЛА дальнего радиуса каждую ночь летят в сторону России. Это направление нужно развивать, чтобы воевали дроны, а не люди с нашей стороны. На море и в небе мы уже имеем преимущество по дронам, но наша первоочередная задача сейчас - замена роботизированными системами штурмовиков на земле", - резюмировал Липовый.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Павел Гвозденко в интервью УНИАН рассказал об уровне разработок украинских БпЛА. По его словам, в последние годы украинские разработчики дронов показали очень большой прогресс.

По его словам, FPV-разработки активно используются на фронте, однако есть и другие беспилотники, которые показали себя с лучшей стороны, к примеру, такие как "Punisher" (многократные ударные дроны, - УНИАН) и "Сокол-300".

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