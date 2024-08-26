Во время "пролетов" авиация в воздух не поднималась.

Во время атак РФ по Украине несколько дронов залетали на территорию Беларуси. Об этом сообщает мониторинговый Телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

"Россия в очередной раз проводит масштабную воздушную атаку против Украины, во время которой, в течение ночи и утра, кроме БпЛА были и десятки запусков ракет "Кинжал", - пишет ресурс.

Отмечается, что за минувшую ночь, по данным одного из ресурсов, дроны-камикадзе типа "Шахед" трижды заходили на территорию Беларуси.

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"Сообщается, что это происходило около 03:26, 03:33 и 04:14 - каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов... Ночью авиация ВВС РБ не поднималась. Очередной вертолет из Мачулищей и истребитель из Барановичей были подняты в районе девяти утра и направлены на юг страны", - пишет "Беларускі Гаюн".

Атака РФ на Украину - что известно

Российская оккупационная армия с ночи атакует Украину "Шахедами", рано утром к ним присоединились ракеты. Оккупанты запускали их как с бомбардировщиков, так и с ракетоносителей в Черном море. В результате атаки произошло повреждение энергетических объектов, уже известно о двух погибших и пяти раненых людях.

В частности, по данным мэра Луцка Игоря Полищука, сегодня утром оккупанты попали в жилую пятиэтажку, в результате чего уже известно об одном погибшем человеке. По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, в области также погиб человек - враг нанес удар рядом с частным домом.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах. По предварительным данным, погиб 69-летний мужчина, произошло несколько возгораний.

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