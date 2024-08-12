В последнее время оккупанты увеличили общее количество обстрелов, но стало меньше пехотных штурмов.

Российские захватчики терпят поражение на Покровском направлении. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире информационного марафона.

Цехоцкий сказал, что нет изменений на Покровско-Кураховском направлении.

"Все попытки врага штурмовать не имеют успеха", - подчеркнул Цехоцкий.

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По его словам, наиболее интенсивные ожесточенные бои на Покровском направлении происходят в районе Новогродовки и Гродовки.

Офицер добавил, что враг не оставляет замысел по продвижению к городу Покровск, несмотря на все события, которые происходят вокруг, включая то, что происходит в Курской области.

"Задача наша - истощать врага. Мы хорошо справляемся", - отметил Цехоцкий.

Также он ответил на вопрос, от чего зависит продвижение российских захватчиков к городу Покровск.

"Их продвижение зависит только от нашей слабости, скажем так. Но, при этом скажу, если мы где-то отходим, то отходим только тогда, когда позиции расположения наших войск, наши огневые точки разрушены в первую очередь артиллерийскими средствами и авиацией, то есть их КАБами. Это и позволяет противнику подтягиваться именно таким образом. По-другому - нет у них нигде успеха", - сообщил Цехоцкий.

Вместе с тем, в последние дни почти в два раза увеличилось количество обстрелов украинских позиций со стороны оккупантов. Также враг запускает много беспилотных аппаратов различных модификаций.

"То есть, пехотные штурмы на нашем участке меньше - личного состава не хватает...", - подчеркнул офицер.

В этой связи, у него спросили, теоретически могли ли оккупанты перебросить часть войск с Покровского направления на Курщину.

"Информация такая есть. Она проверяется. Я думаю, что кому надо будет - об этом скажут. Но сказать, что прямо так у нас полегчало на фронте, такого сказать нельзя, потому что враг опасен, вооружен. Враг сейчас ранен, как раненый зверь, знаете... их ждет только поражение. Это понятно", - отметил Цехоцкий.

Кроме того, как сказал офицер, Силы обороны Украины не дают оккупантам возможности закрепиться на участках фронта в направлении Покровска.

"Все, кто сейчас находится в зоне нашего огневого поражения, у них задача одна - выжить", - сказал Цехоцкий.

Ситуация на Покровском направлении - детали

Как сообщал УНИАН, после взятия Авдеевки в феврале этого года оккупанты стали наступать дальше на северо-запад и ближайший крупный город на этом направлении - Покровск.

8 августа издание BILD сообщило, что в начале года российские оккупанты были в 38 км от Покровска, а сейчас они приблизились к нему на 15 км.

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