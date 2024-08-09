На одном из самых горячих направлений - Покровском россияне осуществили штурмовые действия в районах пяти населенных пунктов.

На Торецком направлении российские оккупанты увеличили количество атак до 12.

Как отмечается в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook, захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 59 боевых столкновений.

На Харьковском направлении противник совершил атаку возле Волчанска, где до сих пор продолжается бой, а на Купянском продолжается боестолкновение вблизи Табаевки.

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Кроме того, на Лиманском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских защитников неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершены, один - продолжается.

"На Северском направлении в течение дня произошло девять боестолкновений. Захватническая армия наступала в сторону Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Силы обороны остановили восемь атак, сейчас отражают атаку россиян у Верхнекаменского", - говорится в сообщении.

Также на Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий неподалеку Часового Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается.

"На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 12 - наступали возле Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецка. Десять атак отбиты, еще две - продолжаются", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, захватчики нанесли восемь авиаударов, сбросив 16 КАБов, по Константиновке и Торецку.

"На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Зеленое Поле и Яснобродовка. Украинские защитники сдерживают натиск войск РФ и отбили 12 атак, семь боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются", - сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Парасковиевки и Константиновки. "Сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск", - говорится в сообщении.

На Времовском направлении противник, привлекая авиацию, ударил четырьмя управляемыми авиационными бомбами в районы населенных пунктов Угледар и Водяное. Также штурмовал позиции украинских войск возле Водяного. Вражеская атака до сих пор продолжается.

"На Ореховском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев неподалеку Малой Токмачки", - подчеркнули в Генштабе.

Ситуация на фронте: новости

Ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что количество пехотных штурмов врага на Покровском направлении уменьшилось после начала операции в Курской области России.

По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.

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