Оккупанты преимущественно применяют всевозможные пушки, например, Д-20, Д-30, "Рапиры".

Около месяца в зоне ответственности Луганского пограничного отряда не замечают бронированной техники российских оккупантов. Об этом заявил пресс-офицер отряда Виктор Пономарев в эфире День.LIVE

"Могу сказать, что в нашей зоне ответственности уже около месяца мы не замечаем какой-то тяжелой бронированной техники. В частности, на нашем направлении это связано с тем, что состоялся достаточно большой штурм с применением около десяти единиц техники. И он был успешно отбит нашими ребятами. После этого, в принципе, наступило, так сказать затишье, усилились именно пехотные штурмы. Техника, если мы говорим о том, что они реально применяют на фронте, то это преимущественно всевозможные пушки, например, Д-20, Д-30, "Рапиры", а именно бронированной техники нет", – заявил пресс-офицер.

Он также отметил, что украинские силы активно работают с FPV-дронами, уничтожая технику в тылу врага, чтобы не позволить ему чувствовать себя в безопасности даже там.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля стало известно, что российские оккупанты перебросили дополнительные штурмовые группы из морпехов Тихоокеанского флота в район населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области для подготовки к наступлению.

Также происходит перегруппировка и ротация россиян в районе Волчанска, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он уточнил, что в район Глубокого оккупанты переместили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса. Волошин добавил, что в этом районе оккупанты используют дроны для дистанционного минирования местности. А на территории населенного пункта Муром в РФ было зафиксировано прибытие дополнительной живой силы из состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, чтобы пополнить текущий некомплект личного состава, пояснил Волошин.

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