Повреждена башня мобильной связи, есть раненые.

На юге враг имеет значительные потери, но наносит удары по гражданскому населению, вчера он сумел уничтожить пункт несокрушимости.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидирован 31 оккупант. Уничтожены две вражеские пушки, самоходная артиллерийская установка "Мста-С", шесть единиц автомобильной техники и полевой пункт боепоставки.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами", - отмечают украинские военные.

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По состоянию на сейчас, корабельную группировку враг из-за усиления шторма сократил до четырех единиц: три корабля дежурят в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес четыре авиационных удара с применением 33 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. Также оккупанты нанесли три удара FPV-дронами и сбросили с БПЛА других модификаций 9 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Бериславского района. Повреждена башня мобильной связи и частный автомобиль.

"За минувшие сутки враг совершил более 70 артиллерийских обстрелов с использованием более 520 снарядов, в том числе 4 обстрела населенных пунктов. Обстреляны Херсон, Антоновка, Берислав на Херсонщине и Солончаки - на Николаевщине. В результате обстрелов ранены двое гражданских, повреждены два частных дома и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Широкая Балка гражданский получил ранения в результате подрыва на мине.

По словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, враг бил по правобережью из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, сотовую башню и пункт несокрушимости в Бериславском районе – на Новоберислав была сброшена взрывчатка. Также там поврежден почтовый автомобиль. К счастью, люди не пострадали", - уточнил чиновник.

Потери оккупантов на юге - что известно

Напомним, накануне на южном направлении российская армия потеряла важный наблюдательный пункт "Муром-м", танк, реактивную систему залпового огня "Град", пять пушек, самоходную артиллерийскую установку" Акация", две станции РЭБ - " Поле-21 "и" Леер-2", десять единиц автобронетехники оккупантов, два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", и "Орлан-30", пусковую установку БпЛА" ZALA", два FPV-дрона и тому подобное. Также было ликвидировано 29 оккупантов.

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