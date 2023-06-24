Украинские защитники уменьшили количество пушек "Гиацинт", "Мста" и другого вооружения.

На Херсонщине украинские защитники существенно "подкоротили" живую силу и вооружение оккупанов. Они уничтожают врага на левом берегу.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", за минувшие сутки авиацией нанесено два удара по секторам сосредоточения живой силы врага в Херсонском и Каховском районах.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожено 45 оккупантов, и 17 единиц вражеского вооружения и техники", - заявили в командовании.

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В частности, украинские защитники уничтожили две крупнокалиберные пушки "Гиацинт" и "Мста", ти установки противовоздушной обороны типа "Бук" и лодку, переоборудованную под "работу" диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, врага лишили десяти бронированных автомобилей. Также в районе Николаева удалось "приземлить" вражеский разведывательный БПЛА "Марлин".

По данным "Юга", в то же время оккупанты продолжают обстрелы мирного правобережья и Очаковского направления. Особенно враг сосредотачивал усилия на Херсоне и Антоновке.

Как напомнили в командовании, там в результате обстрела транспортного предприятия погибли три работника и столько же ранено. Также повреждено здание детсада, многоэтажку, административные здания городских учреждений, частные дома и машины. Как отмечают украинские военные, вероятность усиления обстрелов по деоккупированным территориям правого берега максимально высока.

Ситуация на фронте - последние новости

В Донецкой Области, возле Красногоровки, ВСУ завладели несколькими позициями, которые российские захватчики удерживали с 2014 года. Там украинские штурмовые подразделения продвинулись вперед, что было неожиданно для врага. Сейчас противник принимает все меры, чтобы выбить Силы обороны с этих позиций. Также есть продвижение украинских защитников на Таврическом направлении.

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