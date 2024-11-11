Путин пока играет роль "миротворца", отметил Романенко.

Россия накопила различные типы ракет и сейчас имеет возможности осуществить несколько массированных ударов по Украине, но пока воздерживается от этого шага. Об этом сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телемарафона.

"РФ от последнего массированного удара накопила различные типы ракет и сейчас имеет возможность, к сожалению, осуществить несколько массированных ударов. Кроме того производство "Шахедов" возросло и враг может применять, как, в частности, в октябре, до 70 БПЛА в сутки", - сказал Романенко, при этом добавил, что Россия может повысить эту цифру до 100.

Эксперт отмечает, что Россия не наносит массированного ракетного удара по Украине, потому что Путин взвешивает, что для него сейчас более эффективно.

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"Он хочет себя позиционировать как миротворец при всей агрессии, которую он совершил, при террористической деятельности, которая исходит от РФ. И поэтому показывает с пропагандистской целью, что сейчас не применяет ракеты. То есть имеет потенциально ракеты для запуска, но пока ему не выгодно их запускать, потому что он хочет показать себя с немного другой стороны с тем, чтобы на будущие возможные переговоры выйти с более выгодной для себя позиции", - подчеркнул Романенко.

Он отметил, что россияне увеличили производство дронов на своей территории. "Мы по Татарстану нанесли удары, но не с такой мощностью, как нам бы хотелось. Поэтому нам надо больше дальнобойных дронов с большей мощностью боевой части", - прокомментировал он удары Украины по территории Татарстана (РФ), где есть мощности по выпуску БПЛА.

Он отмечает, что залетание российских дронов на территории Молдовы может быть и не случайным, а таким своеобразным "воспитанием" Путиным Молдовы за избрание демократического президента. При этом добавил, что уровень разработки дронов, которые применяют россияне, не исключает возможности потери ими управления. "Надо оставить иллюзии полякам, румынам, молдаванам относительно того, что, отмалчиваясь и прячась по кустам, они смогут пересидеть трудные времена", - подчеркнул Романенко.

Атаки РФ по Украине

Сегодня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Так, ночью россияне нанесли три авиаудара по Запорожью. В результате атаки один человек погиб, еще 19 получили ранения. Девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Отмечается, что среди травмированных три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет.

Кроме того, под атакой дронов был Николаев, погибло 5 человек. В ГСЧС рассказали, что в результате попадания БПЛА разрушен частный одноэтажный дом, а также есть разрушения на четвертом этаже четырехэтажного дома.

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