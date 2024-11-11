Зараз фронт буде важко заморозити: експерт пояснив причини

По его словам, сейчас враг пытается максимально использовать имеющиеся силы, ресурсы и средства.

Сейчас российские оккупанты проводят активные штурмовые действия, поэтому фронт невозможно заморозить. Об этом заявил заявил заявил соучредитель проекта DeepState, аналитик Руслан Микула в эфире Радио Свобода.

"Сейчас фронт будет трудно заморозить, потому что враг по всей линии соприкосновения проводит штурмовые действия. Соответственно, много где, как таковой линии соприкосновения конкретной нет. Есть позиции, где наблюдательные пункты врага и Сил обороны разбросаны", - сказал он.

Аналитик напомнил, что россияне уже больше года проводят массовые активные штурмовые действия. По его словам, сейчас враг пытается максимально использовать имеющиеся силы, ресурсы и средства.

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"Враг спешит, скажем так. Поэтому, я пока не представляю, как все это можно заморозить. А по поводу заявлений Дональда Туска, сейчас нужно дождаться, когда Трамп официально вступит в должность, и тогда какие-то конкретные движения будут от него", - отметил Микула.

Кроме того, он уверен, что россияне вряд ли допустят заморозку фронта в то время, когда Силы обороны Украины находятся на Курщине.

Разговоры о прекращении войны в Украине

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя публикации СМИ относительно мирного плана Трампа в отношении Украины отметил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - пояснил Туск, добавив, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

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