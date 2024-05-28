После более чем двух лет боев 5-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла 40 процентов от своей первоначальной численности, отмечает издание.

На защите Часового Яра Донецкой области стоит 5-я отдельная десантно-штурмовая бригада под командованием майора Руслана Габинета. Ее бойцы полны решимости защитить стратегический город от российских оккупантов, которые не оставляют попыток его захватить.

Об этом пишет The Times. Габинет отметил, что те, кто узнает о ситуации из новостей, не могут понять, на какие жертвы приходится идти ради удержания города. По его мнению, самым большим испытанием для его подчиненных будет российская бронетанковая колонна, с грохотом приближающаяся к их позициям.

5-я отдельная десантно-штурмовая бригада майора Руслана Габинета уже отбила последнюю крупную попытку путинских войск захватить город Часов Яр. Но цена была высокой – после более чем двух лет боев его бригада потеряла 40 процентов от своей первоначальной численности.

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По словам майора, большинство новой помощи от США сейчас перебрасывается на Харьковское направление. Однако 18 мая беспилотники бригады зафиксировали 20 российских танков, бронетранспортеров и военных грузовиков, приближавшихся к их позициям в Донецкой области.

"Пятая бригада, которой не хватает боеприпасов, которая развалена потерями, болезнями и дезертирством, стала тенью той боевой силы, которая когда-то помогала удерживать соседний город Бахмут", – отмечает издание.

Командир бригады отметил, что враг видит этот дефицит и пользуется этим, растягивая украинские резервы, распыляя огневые средства.

"Я хочу быть честным с вами: часто у нас просто не хватает боеприпасов, чтобы их остановить", – сказал он.

Отступать нельзя: какими будут последствия падения Часового Яра

Битва за Бахмут, который расположен в низине, имела скорее символическое, чем стратегическое значение. В противоположность этому, битва за меньший по размеру Часов Яр является ключевой. Если город падет, Силам обороны придется защищать Константиновку – важный автомобильный и железнодорожный узел, вдоль преимущественно равнинной местности.

В то же время силы, которые удерживают линию к югу от бригады в городе Торецк, окажутся в окружении, поскольку российские войска уже продвигаются вперед на запад от них. Уже из Константиновки россияне могут продвинуться на север к Краматорску и Славянску, последним крупным городам на Донбассе, которые удерживаются украинскими войсками.

"Масштаб войны, которая сейчас происходит в Украине, гораздо серьезнее, чем рядовой гражданин может себе представить, читая новости", – добавил майор.

Бригада начинала, как элитное подразделение

Старший лейтенант Алексей Тарасенко, которому всего 28 лет, является заместителем командира второго пехотного батальона бригады. Примечательно, что это должность, которая обычно зарезервирована для майора – повышение свидетельствует о значительных потерях среди и без того немногочисленного профессионального офицерского состава, который часто становится мишенью для российских беспилотников и снайперов.

Бригада начинала как элитное добровольческое подразделение, но сейчас на 90 процентов состоит из мобилизованных мужчин, хотя после двух лет войны некоторые из них имеют достаточный опыт, чтобы обеспечить костяк бригады сержантским составом. Мобилизованные или нет, все его бойцы – герои, подчеркнул Тарасенко.

"Это не героика, как в кино, это наша повседневная работа. Когда офицер подбивает танк из гранатомета, или солдат убивает десять россиян из винтовки – это обычная рутинная работа", – говорит лейтенант.

Пехотинец должен неделю сидеть в окопах в ужасных условиях, под постоянным артиллерийским обстрелом, ожидая сигнала командира о приближении вражеской штурмовой группы. Затем он выходит из своего укрытия, убивает из автомата нескольких вражеских пехотинцев, отражает атаку противника вместе с товарищем, и еще несколько дней сидит на позиции без воды и пищи, потому что нет возможности ее доставить, рассказывает лейтенант.

"Для меня героизм заключается не в том, как человек убивает из винтовки, а в том, что он имеет психологическую решимость продолжать спать под землей в таких условиях", – подчеркнул он.

Бригада пытается решить свои проблемы с личным составом с помощью новых технологий, и не без успеха. Полуавтономная пулеметная платформа "Шабля" позволяет солдату управлять пулеметом дистанционно из укрытия, за исключением случаев, когда ему нужны свежие патроны или замена батарей.

"Я видел очень удачное использование "Шабли" с крупнокалиберным пистолетом Браунинга, когда очень точный огонь велся на расстоянии более 2000 метров, и группа пехоты была ранена или убита при подходе к нашим огневым позициям", – сказал Тарасенко.

Они были хорошей идеей, но имели свои недостатки.

"Даже если они имеют относительно небольшие проблемы – например, сгорела плата или крошечный осколок повредил механизм, вы не можете эффективно использовать их в течение нескольких дней, а то и недель. Никто не присылает нам подготовленных операторов или инженеров, только робот, и мы должны сами выбирать людей, которые будут с ним работать. В течение пяти дней человек должен разобраться с роботизированной платформой, которую он видит впервые в жизни", – пояснил военный.

Война в условиях нехватки сил и средств: как выживает бригада

Лейтенант Сергей Крайняк, который раньше был фермером, сейчас командует взводом роботизированных систем бригады. Его взвод также использует дистанционно управляемых роботов для эвакуации раненых и доставки еды и боеприпасов, спасая жизни. Но даже с роботами взводу значительно не хватает людей, ведь в нем только девять операторов из 26.

В условиях нехватки личного состава и оружия 5-я бригада должна привлечь всю свою изобретательность и смелость, чтобы победить врага.

"Это совершенно новая война, ее нельзя сравнивать ни с одной другой. Танк или пехотинец на поле боя не может спрятаться от врага ни днем, ни ночью, ни в лесу, ни в городе. Его всегда видно", – резюмировал Руслан Габинет.

Война в Украине: важные новости

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов НАТО дать разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ западным оружием. Теперь парламентарии стран-членов НАТО будут иметь юридические основания, условно говоря, инструмент давления на свои правительства.

Что касается ситуации на передовой, то с начала суток по состоянию на 22:30 произошло 97 боевых столкновений с противником. По данным Генштаба, в течение суток оккупанты совершили более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

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