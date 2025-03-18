Худший сценарий – Украинское государство исчезает с карты мира, говорит бывший глава МИД.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три потенциальных сценария будущего Украины. По его мнению, самый реалистичный на сегодня – это остановить все по линии боевых действий, не признавать юридической потери территорий, вооружиться и жить в режиме постоянной готовности к возобновлению войны.

"Худший сценарий – Украинское государство исчезает с карты мира. Все разводят руками. Может какой-то "осколок" останется, но я сомневаюсь", – сказал он в интервью на YouTube-канале RAMINA.

"Средний" сценарий, по его словам, заключается в том, что война останавливается по линии боев, Украина начинает "ощетиниваться в военном плане". В то же время Россия готовится к тому, чтобы окончательно решить украинский вопрос.

Видео дня

"Лучший сценарий делится на две части: краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочно – мы останавливаемся там где есть, нас забирают в Европейский Союз, нашпиговывают оружием, чтобы мы могли отразить российское нападение. Россия не прибегает к повторной агрессии, потому что у нее свои проблемы. Потом умирает Путин, и мы получаем шанс вернуть то, что потеряли. По крайней мере частично", – описал Кулеба.

В то же время бывший министр подчеркнул, что это супероптимистический сценарий.

"Сегодня реальный сценарий – это просто остановить все по линии, не признавать юридической потери территорий и членства в НАТО, отдрейфовать в Европу, ощетиниться и жить в режиме постоянной готовности к возобновлению войны в надежде, что этого никогда не произойдет. Вот сейчас наиболее реалистичный сценарий, который бы отвечал интересам Украины", – сказал Кулеба.

При этом он отметил, что в таком случае Путин должен смириться, что он хоть и получил какие-то куски нашей территории, но Украину он потеряет.

"Но самый страшный вопрос, о котором мы сейчас даже не говорим – нам в принципе нужна какая-то модель сосуществования с Россией. И об этом надо думать уже сейчас", – подчеркнул экс-министр.

Как может завершиться война в Украине

Как сообщал УНИАН, в январе The Times назвало четыре сценария завершения войны в Украине. Отмечалось, что ключевым фактором станет способность президента США Дональда Трампа сломать убеждение Путина, что Россия может пережить западную поддержку Украины и в конце концов победить. Это определит, какой из сценариев воплотится в жизнь.

Сценарий 1: Поражение Украины.

Сценарий 2: Плохой мир.

Сценарий 3: Прекращение огня. Однако, если прекращение огня не будет сопровождаться мирным соглашением, оно лишь заморозит конфликт.

Сценарий 4: Мирное урегулирование.

Четвертый сценарий – это лучшая надежда для Украины. Он предусматривает укрепление ее позиций при поддержке США для ведения переговоров с позиции силы. Это позволит заключить соглашение, которое обеспечит экономическую жизнеспособность страны, ее суверенитет и гарантии безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: