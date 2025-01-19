"Каспер" говорит, что успех операции в глубине РФ лучше всего подтверждают ТГ-каналы наших противников.

С помощью дронов Силы обороны Украины уничтожили уже много российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом в эфире Армия TV рассказал командир 1-го батальона 14-го полка беспилотных авиационных комплексов "Каспер".

Он опроверг миф Москвы, которая рекламирует "Панцирь" как установку ПВО большой дальности, которую "практически невозможно поразить".

"Мы уничтожили "Панцирей" очень большое количество с помощью Switchblade. Все. Он небольшой. А раз мы гоняли, правда, это был не "Панцирь", а был "БУК" по Донецкой области просто по улицам города. Он от нас убегал, а мы за ним - налево, направо. Просто ралли было. Но догоняем, находим, уничтожаем", - сказал военный.

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Он отметил, что враг пытается сбивать наши дроны.

"Но небольшие дроны МАРА-2 (украинское производство), Switchblade (американское), Warmate (польское) - их тупо не сбивают", - отметил "Каспер".

Он заметил, что украинские защитники уже располагают и новыми дронами, которые способны на себе нести FPV-ишки.

"Мне сбросили видео о вчерашнем поражении. Не буду говорить, какая система, но она залетела, нашла пушку (вражескую систему - УНИАН). На системе висят FPV-ишки. FPV-ишки отсоединились, полетели, вдубасили. Все. Как у нас говорят: "осмотрено", - рассказал комбат.

По словам "Каспера", успех операции, которая проводится с применением дронов на большие расстояния, то есть в глубине РФ, ТГ-каналы наших противников подтверждают лучше всего:

"Просто фантастика. Их никогда, думаю, не научит. Они там что-то удаляют, думаю, ФСБ подчищает. Но когда есть классное попадание, сразу в ТГ-каналах это появляется. Спасибо".

Если же цель была, например, не возле населенного пункта, то результат, по словам комбата, всегда можно посмотреть по спутнику.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (УБпАК) "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко говорит, что Украина в 2024 году достигла значительного прогресса в развитии дроновой индустрии. По его мнению, уже в конце весны 2025 года Украина сможет сравниться с противником в количестве дронов на оптоволокне. Эти дроны хоть и недешевые, но устойчивы к РЭБ.

По словам Федоренко, сейчас Украина смогла завезти ряд необходимого сырья для того, чтобы изготавливать подобные дроны.

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