По словам Зеленского, из этой суммы 40 млрд - это вклад Украины, 35 млрд - США, 25 млрд - Европы.

В 2024 году война стоила Украине по обеспечению войска около 100 миллиардов долларов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заявил для СМИ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы не можем за деталями потерять общий союз между Соединенными Штатами и Европой в поддержке Украины, но не можем и реально забывать, какой вклад делает Украина. Война 2024 года где-то стоила для Украины по обеспечению Сил обороны около 100 млрд", - сказал он.

По словам Зеленского, из этой суммы 40 млрд - это вклад Украины, 35 млрд - США, 25 млрд - Европы.

Видео дня

"Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому, мы видим прочность в этом союзе и показываем, какой вклад делает Украина. Безусловно, самый высокий - это люди, но вы видите и процент по деньгам", - подчеркнул глава государства.

Расходы на армию в Европе

Как сообщал УНИАН, министры обороны пяти европейских стран с наибольшими военными расходами заявили, что хотят продолжить наращивать инвестиции в оборону. Однако они считают сложным выполнение задачи по увеличению расходов до 5% от ВВП, которую поставил перед ними новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Так, в понедельник, 13 января, состоялась встреча министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши недалеко от Варшавы. Это вторая встреча в новом формате, который был утвержден после избрания Трампа на пост президента США в прошлом году.

В начале встречи глава Минобороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Европа поддерживает справедливый мир для Украины. Однако есть опасения того, что Трамп может подтолкнуть Киев к неприемлемым уступкам России, подчеркнули в агентстве.

Вас также могут заинтересовать новости: