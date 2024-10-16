Отмечается. что число погибших оккупантов может оказаться катастрофическим для целевого подразделения.

ВСУ в шестой раз за восемь месяцев успешно поразили группу российских оккупантов во время учений на полигоне. Как пишет Forbes, речь идет об открытом огневом полигоне в Запорожской области на юге Украины, а удар производили ракетой M30/31 из РСЗО HIMARS, начиненной 400 суббоеприпасов.

"Украинский разведывательный беспилотник заметил около 15 тренировавшихся российских солдат и передал координаты подразделениям 27-й ракетно-артиллерийской бригады, единственного подразделения украинской армии, эксплуатирующего пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства", - говорится в публикации.

Отмечается, что ракета попала прямо в цель, и число погибших оккупантов может оказаться катастрофическим для целевого подразделения.

В Forbes акцентировали, что российские войска регулярно проводят учения на открытом воздухе в пределах досягаемости лучших американских ракет Украины, и это рискованная практика отражает отсутствие профессионализма в российской армии.

"Эта динамика работает и против украинцев. Вся Украина находится в пределах радиуса действия российских беспилотников и ракет… Но есть гораздо больше свидетельств украинских ударов по незащищенным российским новобранцах, чем свидетельств российских ударов, - указывается в статье. - Возможно, виноваты нерадивые и неопытные российские командиры. Но также возможно, что командирам просто все равно, находятся ли их стажеры в опасности".

В Институте по изучению войны отмечали "черствое пренебрежение к жизням собственных солдат России на протяжении всей войны".

Удар по полигону с россиянами на юге Украины - что сообщалось

Напомним, Силы обороны юга Украины сообщили, что на одном из южных направлений ВСУ нанесли удар по учебному полигону, где тренировались российские военные:

"На момент поражения на данной территории находилось около двух десятков оккупантов".

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