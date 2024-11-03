По его словам, главной мотивацией для командиров является личный состав, который выполняет задачи на "нуле".

Иногда украинские воины проводят в окопах более месяца с ограниченным количеством продовольствия. Следовательно, командиры должны работать на полную мощность, ведь мотивация - это жизнь собратьев.

Об этом в интервью "Новинарне" рассказал командир взвода МТЗ батальона "Свобода" Вадим Ковалев "Куба". Он работает в точные "Гавань". Там стекаются из всех подразделений старшины и ответственные лица, чтобы получить все, чего не хватает для обеспечения пребывания бойцов на позициях и четкой работы.

"Меня многие считают импульсивным, потому что я быстро принимаю решения. На самом деле я, перед тем, как что-то сказать или сделать, раз десять подумаю. Ну, не десять, но раза четыре - так точно. Потому что от твоего решения зависит не только комфорт, а часто - и безопасность, и жизнь твоего собрата. А это - большая ответственность", - пояснил "Куба".

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Командир практически не сидит на месте. Он лично ездит на все точки, проверяет работу, узнает потребности, общается с личным составом. Рядом с ним в "Гаване" служат и те, кто после ранения или по состоянию здоровья не мог выполнять боевые задачи.

"Когда ты знаешь, что делаешь это для своих побратимов, которым сейчас на порядок труднее, чем тебе - то иначе не можешь. И когда рядом с тобой работает боец, который вернулся после ранения или имеет какие-то проблемы со здоровьем, то и тебе совесть не позволит работать в полсилы. Они даже не могут сказать мне: "Кубо, я заморился", хотя я вижу, что реально заморились. Но они тоже прошли эти окопы, эти бои и потери, эти бесконечные дни без еды и воды, потому что доставить никак ... Я смотрю в чат, а там люди сидят на окопах 58 дней и больше. 58, с*ка, дней, когда у тебя бутылка воды и какой-то там сухпаек, на который бы ты в гражданской жизни даже не взглянул бы, а тут ты его ешь, чтобы не умереть с голоду", - отметил "Куба".

Командир добавил, что люди - это его главная мотивация. "Когда ты понимаешь, что для этих людей готов на все, и что с этими людьми ты будешь идти до конца", - убежден Ковалев.

Война в Украине: посыпался ли фронт

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области украинский фронт посыпался: "Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли "*рки" и там закрепляются".

По мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, фронт в Украине трещит, но не сыпется: "Имеем 800 километров фронта, девять горячих участков из 11. Есть отступление по определенным наиболее сложным направлениям, но фронт не сыпется. Вопрос в том, чтобы сохранить эту тонкую, натянутую линию нашей обороны так, чтобы не было прорыва противника".

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