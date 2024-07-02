По словам Волохова, Россия - страна, которая умеет хорошо строить фортификации и очень хорошо умеет минировать.

Ключевыми угрозами для Сил обороны Украины является возможное закрепление врага на тех позициях, которые сейчас занимают оккупанты. Об этом заявил командир подразделения "Терра" в составе 3 ОШБр Николай Волохов с позывным "Абдула".

"Ключевые угрозы – это закрепление врага на тех позициях, где они сейчас есть, улучшение этих позиций и быстрое закрепление на тех метрах одиночных, где им удается, к сожалению, продвигаться. Враг не является слабым", – подчеркнул он в эфире телеканала "Мы – Украина".

По словам Волохова, Россия – страна, которая умеет хорошо строить фортификации и очень хорошо умеет минировать.

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"Собственно, как мы держимся эти 2,5 года и что помогает нам держаться? Это наша инициативность и наше стремление победить, которое выражается в инновациях и в тотальной поддержке фронта тылом. Дроны будут мешать им закопаться. Они (россияне, – ред.) занимают дома в селах, они там обустраивают свои командно-наблюдательные пункты, склады с боеприпасами. Мы, в свою очередь, их уничтожаем", – резюмировал Волохов.

Война в Украине: это стоит знать

Ранее в Третьей штурмовой бригаде заявили о серьезной угрозе применения ядерного оружия. Как отметил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, враг вполне вероятно может его применить как с территории РФ, так и Беларуси.

В то же время в Генштабе ВСУ заявили, что Россия наращивает темпы наступления в Донецкой области. На Покровском направлении зафиксировано наибольшее количество боестолкновений. С начала суток по состоянию на 16:00 оккупанты совершили уже 26 попыток атаковать позиции ВСУ.

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