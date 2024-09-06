По его словам, вместо того чтобы жаловаться на то, что американцы предоставляют недостаточно оружия, следует повысить требования.

Военный эксперт Иван Киричевский убежден, что для ударов по аэродромам стратегической авиации РФ Украине нужно развивать собственную дальнобойную ударную систему.

Он утверждает, что ракетами ATACMS, если даже нам дадут разрешение, до аэродромов стратегической авиации РФ мы не достанем.

"Чтобы ударить по авиабазе "Энгельс", "Саваслейка" или аэродрому в районе Мурманска "Оленья", нам нужно более дальнобойное оружие или нужно развивать собственную дальнобойную систему. ATACMS не дотянет до этих целей", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, вместо того чтобы жаловаться на то, что американцы предоставляют недостаточно оружия, следует повысить требования.

"Нужно сосредоточить усилия на том, чтобы добиться предоставления Tomahawk для поддержания мирового порядка. Ведь если мы не требуем Tomahawk, тратим энергию без конкретного результата", - добавил Киричевский.

Дискуссия относительно ударов по территории РФ

В Белом доме утверждают, что разрешение на применение американского дальнобойного оружия по объектам РФ не поможет Украине поразить большинство авиации противника, которой наносятся удары по нашей территории. Это утверждение в Вашингтоне назвали ошибочным.

Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Россия уже перебазировала свои самолеты дальше вглубь страны и 90% авиации страны-агрессора дислоцируется за пределами поражения.

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