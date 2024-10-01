Враг будет пытаться и информационно нагнетать ситуацию вокруг Угледара.

Вопрос выхода из Угледара украинским командованием будет приниматься на основании тех событий и обстоятельств, которые происходят в городе.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире "КИЕВ24".

По его словам, это решение будет зависеть от тех сил и возможностей, которые будут иметь наши войска:

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"Достаточно легко сказать, что войска должны отойти, но на самом деле провести операцию вывода войск чрезвычайно сложно".

При этом добавил, что враг будет пытаться кроме проведения боевых действий, еще создать и "информационный прецедент" и нагнетать ситуацию вокруг Угледара. Он напомнил, что уже было много политических заявлений о ситуации в городе среди украинского политика.

Тимочко отметил, что, в частности, речь шла о том, что враг захватил город по флангам, но поскольку этого не произошло, то россиянам пришлось "атаковать в лоб".

"Если командование примет решение о выходе войск из Угледара, то очень важно понимать, что оно будет происходить не на камеры и об этом мало кто будет знать. Поскольку любая информация, которая будет появляться в публичном пространстве о том, что войска или отступают, или перемещаются, или подтягиваются резервы может нести большую угрозу и риски для украинских войск", - подчеркнул Тимочко.

Отвечая на вопрос о боевых действиях непосредственно в городской застройке, военный отметил, что мы уже несколько раз слышали, что враг пытался заходить в городскую застройку из района Павловки и неоднократно уничтожались их передовые отряды, которые просачивались в город.

"В Угледаре достаточно серьезная ситуация, но видим, что никто не убегает, не бросает оружие и оборона продолжается", - подчеркнул Тимочко.

Другие новости об Угледаре

Как сообщал УНИАН, глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что российские оккупанты дошли почти до центра города Угледар Донецкой области. Он отметил, что в Угледаре остается 107 гражданских людей, все дети из города давно эвакуированы. При этом чиновник добавил, что к людям, которые там находятся, трудно доехать, чтобы завести гуманитарную помощь, питьевую воду, медикаменты.

Издание The New York Times пишет, что на протяжении почти трех лет Угледар был основой обороны Украины в южном Донбассе, однако сейчас город находится на грани захвата российскими войсками.

Отмечается, что поражение в Угледаре станет как стратегической потерей для украинских военных, так и символическим ударом, учитывая ту центральную роль, которую этот город сыграл в сдерживании российского натиска".

А потеря Угледара позволит россиянам усилить атаки в направлении Покровска, который является важным логистическим узлом. Кроме того, это ослабит давление на российские линии снабжения, идущие через южную Украину в Крым, а также поставит под удар некоторые районы и села к северу и западу от Угледара.

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