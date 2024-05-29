Россия успешно превратила эту войну в борьбу на истощение.

Лидеры Бразилии, Китая, Ватикана и других стран призывают Украину к переговорам с Россией. Мол, ВСУ вряд ли смогут прорваться через укрепленные российские линии, и Киев должен признать реальность территориальной аннексии России. Об этом пишет Foreign Affairs.

Отмечается, что Украина успешно использовала беспилотники как для наблюдения, так и для нападения на российские цели, но одни беспилотники не могут выиграть войну. Поэтому из-за недостатка оружия и персонала Украина не сможет вернуть территорию.

"Россия успешно превратила эту войну в борьбу на истощение, в которой Москва имеет несколько преимуществ: большее количество населения, больший оборонно-промышленный потенциал и хорошо подготовленную оборону на Донбассе, Херсонщине и особенно в Крыму. Учитывая усталость среди ее западных сторонников и непоследовательность их материальной поддержки, этот тип войны Украина просто не может выиграть", - констатируют авторы. Видео дня

При этом, по их мнению, Киеву не нужно сдаваться: вместо этого нужен новый подход. В частности, лучшая стратегия должна была бы сэкономить на использовании украинских сил и сохранить ограниченные материальные средства, которые они получают от Соединенных Штатов и европейских партнеров.

"Украина должна скорректировать способ организации, оснащения и отношения к войне, изменив лобовое противостояние с российскими войсками на асимметричный, партизанский подход. Это, несомненно, приведет к продолжению боевых действий, но поворот к нетрадиционной войне дает Украине лучший шанс преодолеть преимущество России как на передовой, так и в тылу. ... Сейчас Украина должна найти способ сделать больше с меньшими затратами", - пишет издание.

По словам авторов, цель состоит не в том, чтобы защищать каждый кусок земли до последнего.

"Когда оборудование и политический аппетит России к войне иссякнут, Украина может возобновить прямую конфронтацию, направленную на вытеснение российских войск. Для украинцев, которые остаются преданными освобождению каждой пяди оккупированной земли, это будет горькой пилюлей. Но их нынешние цели просто недостижимы, пока Путин остается у власти. Поэтому Киеву ничего не остается, как измениться", - резюмирует СМИ.

Ситуация на фронте - последние новости

В Генштабе рассказали, что происходит на фронте. В частности, самой напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где продолжается восемь боевых столкновений.

В ночь на 29 мая оккупанты атаковали Украину 14-ю ударными БПЛА типа Shahed с территории РФ из района Приморско-Ахтарск. В результате противовоздушного боя было сбито 13 "шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

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