Украине нужно добиться паритета в вооружении, отметил эксперт.

Если президент РФ Владимир Путин сохранит власть на момент выхода ВСУ на границы 1991-го года, то Украине будет угрожать перманентная война с Россией.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отмечая на вопрос о том, как заставить РФ капитулировать после освобождения территорий.

"Тогда нам придется отвечать. А дальше уже мировое сообщество будет принимать меры к санкционному давлению, принуждению России к урегулированию этого конфликта", – отметил он. Видео дня

"Возможно, если у нас будут силы и средства, то мы не только будем отвечать огнем на огонь противника (вариант Израиля), но и создадим буферную зону вдоль нашей границы для того, чтобы российская артиллерия не могла подходить и обстреливать нашу территорию. Но для этого нам надо будет паритет в вооружении, – добавил Жданов. – Тогда язык силы, язык войны и плюс международное давление с санкциями будут принуждать РФ сесть за стол переговоров и урегулировать конфликт дипломатическим путем".

Напомним, Жданов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении: кардинально меняет ход войны:

"Они уже запустили невозвратные процесс в политической жизни Российской Федерации. От империалистической войны это может перейти к гражданской войне".

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