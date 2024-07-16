Россияне пытаются оперативно "латать дыры", отметил спикер.

После ударов ВСУ по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму россияне пытаются восстановить утраченный потенциал, но установки ПВО и другое оборудование не является нескончаемым.

Об этом рассказал представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя поражение дивизиона ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка воинской части РФ в Севастополе на мысе Фиолент в ночь на 15 июля.

По его словам, "все это между собой связано". И если где-то стало на одну РЛС или на одну пусковую установку меньше, способности в обороне соответственно падают. Как добавил спикер, тогда появляется окно возможностей для поражения других объектов.

Видео дня

"Поэтому в принципе, это классика, когда сначала выносится ПВО, а уже потом наносится огневое поражение по тем локациям, которые непосредственно этим ПВО прикрывались. Но в принципе они (россияне - УНИАН) пытаются оперативно эти дыры латать. Для этого продолжают использовать и паромную переправу, и могут Крымский мост использовать", - сказал спикер.

Он уточнил, что для "латания дыр" оккупантам нужны военные единицы, которые не нужно перебрасывать по железной дороге.

"Они фактически имеют собственный ход, собственное шасси. И поэтому, соответственно, можно оперативное перебросить их с материковой части. Вы видите, что на территории РФ тоже что-то периодически взрывается. И это может свидетельствовать о дырявости российской ПВО на материковой части. Потому что этот ресурс не является бесконечным. Как бы ни пытались рассказывать россияне о том, что у них никогда не закончатся ракеты к системе С-300... Ракеты, может и не закончатся, а вот радиолокационные станции - да", - подчеркнул военный.

Плетенчук добавил, что без соответствующих пусковых установок от ракет нет пользы.

"Поэтому работа идет постоянно многими различными структурами Сил обороны Украины, различных родов войск и соответствующих служб. Мы не можем раскрывать всех подробностей, но не остается в покое военная инфраструктура в Крыму, и это - не случайность", - сказал спикер.

Удар по ЗРК С-400/С-300 в Крыму

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июля в Севастополе на мысе Фиолент прогремело несколько мощных взрывов. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка воинской части.

Сообщалось, что местные жители слышали восемь взрывов, а истории Минобороны РФ, о том, что "все украинские беспилотники сбили" - ложь. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

Вас также могут заинтересовать новости: