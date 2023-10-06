Бойцы готовятся к двум погодным сценариям.

Стало известно, как украинские защитники готовятся к холодному периоду года и какие изменения в характере ведения боевых действий на фронте могут быть во время холодов.

В эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что наступление зимы, конечно, "повлияет на ход боевых действий", однако все будет зависеть от погоды.

"Если будут дожди - это будет один сценарий, если сразу ударят морозы - это будет другой сценарий. Поскольку грунт останется мерзлым, и по нему сможет ездить и тяжелая техника, в том числе. Определенным образом скажутся на проведении боевых действий туманы и дожди. Потому что, даже беспилотные летательные аппараты, не могут применяться в такую погоду. Да и авиации, как армейской, так и тактической, конечно, значительно сложнее вести боевые действия", - акцентировал Евлаш

Он добавил, что украинские защитники ведут подготовку к холодной погоде, утепляют блиндажи и готовят технику.

"Конечно, это перевод техники в зимнее состояние, замена масел, добавка различных присадок к горючему. Также подготовка в обеспечении буржуйками, различными средствами отопления и другими видами обеспечиваются. Волонтеры достаточно большую помощь осуществляют - дают грелки и другие различные необходимые средства, которыми наши бойцы могут согреться в холодное время года", - отметил Евлаш.

Зима в Украине - прогноз

Как отмечало агентство Reuters, во время следующей зимы Украина столкнется с длительными отключениями электроэнергии на фоне российских ракетных и беспилотных атак, которые уже сделали часть энергетической системы менее устойчивой, чем год назад.

Отмечалось, что тысячи инженеров работали в течение летних месяцев, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, однако не было достаточно ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме, что означает еще больше долгих ночей без света, тепла и воды для миллионов украинцев и больше проблем для бизнеса и экономики в целом.

Вас также могут заинтересовать новости: