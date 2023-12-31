В Воздушных силах напомнили, что враг не будет делать никаких поблажек.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат дал украинцам четкий совет. Он призвал в новогоднюю ночь не пренебрегать сигналами об опасности.

"Собственная безопасность на первом месте. Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек ни военным, ни гражданским. Вы видите, как они бьют прямо по центру трехмиллионного города зенитными ракетами...", - заявил военный в эфире телемарафона.

По его словам, нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и н запускать фейерверки.

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"В настоящее время заниматься салютами – это просто неправильно с любой точки зрения. Поэтому берегите себя, а Воздушные силы и Силы обороны будут делать все для того, чтобы как можно больше уничтожить этих подонков", - подытожил Игнат.

Удары РФ по городам Украины - последние новости

29 декабря Россия запустила по Украине более сотни ракет и десятки ударных беспилотников. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки 30 человек погибли и более 160 ранены.

30 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о 39 погибших. Он отметил, что результате удара пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

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