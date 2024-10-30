Эксперт считает, что такой вывод можно сделать из того, куда иранские самолеты доставляли комплектующие для оружия.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский убежден, что Россия прячет некоторые производственные мощности по созданию оружия на территории гражданских аэропортов.

"Когда мы говорим об ударах по производственным мощностям Российской Федерации, надо учитывать то, что есть "Тактическое ракетное вооружение", которое расположено в Подмосковном Королеве, производящее ракеты Х-101, Х-555, модули УМПК. Есть Арсенал 53, завод Свердловых, по которому недавно был ударили Силы обороны Украины. Но надо понять, что некоторые производственные мощности Россия прячет в гражданских городах, используя даже обычные гражданские аэропорты", - сказал он в эфире Эспрессо.

Эксперт считает, что такой вывод можно сделать из того, куда иранские самолеты доставляли комплектующие для оружия.

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"Посмотрите, куда прилетают иранские самолеты разгружать определенные комплектующие. Хотя они могли бы напрямую прилетать, например, в ту же самую Казань и там разгружать свои грузы. Поэтому надо понимать, например, что Россия использует некоторые гражданские площадки для того, чтобы строить свои беспилотники, которые каждую ночь запускают на территорию Украины. Это и в Московской область, и в Ленинградской области", - добавил Храпчинский.

Удары по территории РФ - последние новости

В ночь на 22 октября БпЛА атаковали три области РФ, поразив, в том числе спиртзаводы - специалисты пояснили, что такие предприятия изготавливают компоненты, которые необходимы для производства для горючего, идущего на нужды российской армии, в частности - авиации.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, спиртзаводы используются для изготовления не только спирта, но и топлив для военных нужд и взрывчатых веществ.

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