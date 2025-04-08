Военный отметил, что физически и морально сложно любому военному на любом направлении, но есть два, на которых особенно тяжело.

Оккупанты возобновили темп наступления на Покровском направлении, особенно в направлении Селидово, а также поддерживают активность с направления Воздвиженки и Удачного.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал герой Украины, майор Виталий Литвин. Он добавил, что "сейчас на Покровском направлении снова 73-80 боевых столкновений в день, как было в начале года".

Герой Украины отметил, что пока враг меньше давил на Покровском направлении, происходила его операция в Курской области.

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"Да, в частности. Например, у командующего тактической группы "Покровск" было снижение, а если возьмем главкома, то для него не было. Цифры те же, но в других направлениях. Если взять всю линию боевого соприкосновения, то снижения не было", - пояснил детали военный.

"Чтобы вытеснить нас (с Курщины - ред.), врагу надо было привлечь десантно-штурмовые войска или спецназовцев, а также такие подразделения ударных FPV-дронов, как "Судный день", они несут очень большой вред", - детализировал Литвин.

Военный отметил, что физически и морально сложно любому военнослужащему на любом направлении, но если отойти от этого и говорить сухо, то это прежде всего Курщина, Покровское направление. Кроме того, как добавил Литвин, из-за тактического положения и положения врага, сейчас может стать очень тяжело на Купянском направлении.

Он напомнил, что там, конечно, есть водная преграда, и перейти ее очень сложно.

"Если враг выйдет на рубеж по реке Оскол в районе Купянска, он сможет вдоль этой реки продвигаться... Да, мы сможем наносить ему фланговый огонь, но провести штурмовые действия нам будет очень трудно. Враг делает "мешки", охватывая населенные пункты, а нам в эти "мешки" надо доставлять БК, провизию, людей", - пояснил военный.

Литвин отметил, что россияне с дронов постоянно мониторят украинские переправы через Оскол, чтобы потом уничтожать их. "Когда ты проезжаешь, пролетаешь 150 метров моста, ты самый уязвимый. Один боеприпас, один обломок - это уничтоженная техника, раненый личный состав и в первую очередь невыполненное боевое задание. Или не эвакуированный раненый. Именно поэтому ситуация на Купянском направлении может очень быстро обостриться", - пояснил военный.

Также Литвин объяснил, почему Силы обороны проседают на северном выступе и почему россияне смогли перейти там Оскол и закрепиться. "Это комплексная проблема: нехватка личного состава, нехватка артиллерийских боеприпасов. И чтобы усилить оборону на одних направлениях, нам надо где-то ее ослабить", - сказал военный.

"Сейчас я буду дополнительно задействовать свои подразделения на Купянском направлении, потому что оно может превратиться в стратегическое направление для врага. Для его продвижения в сторону Краматорской агломерации, а также параллельно - продвижение в сторону этой агломерации из Покровска. Таким образом враг будет двигаться навстречу друг другу, истощать подразделения на этих направлениях и образовывать большие огневые мешки", - спрогнозировал планы врага Литвин и добавил, что не верит, что россияне смогут закрыть такую большую дугу.

У россиян могут быть амбициозные планы захватить Донбасс и военный отметил, что "определенные населенные пункты они будут закрывать, будут давить".

"В Часовом Яру сейчас тоже такая ситуация... Они будут пытаться его охватывать, обходить. В определенное время они поняли, что бои в урбанизированной местности для них более ресурсозатратные", - отметил Литвин.

Война в Украине: новости

Возле Купянска оккупанты с бронетехникой утонули в реке. В частности, они хотели форсировать реку Оскол на Купянском направлении, но вдруг что-то пошло не так. "Враг продолжает попытки перемещения на западный берег реки Оскол. На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула", - сообщили в "Хортице".

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