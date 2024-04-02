Больше всего оккупанты лезли на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по зенитно-ракетному комплексу и 13 районах сосредоточения личного состава российских оккупантов. На фронте зафиксировано 62 боевых столкновения.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, восьми артиллерийских системах, одному противотанковому средству и одной реактивной системе залпового огня.

По данным военных, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил совершил две атаки в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малые Щербаки Запорожской области.

Также в Генштабе сообщили, что на Купянском направлении оккупанты атаковали при поддержке авиации в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Также враг совершил атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Силы обороны Украины в марте побили рекорд по уничтожению российского автотранспорта. Он говорит, что речь идет о гиперрекорде по количеству уничтоженного вражеского автотранспорта в течение марта - 1 546 единиц.

При этом эксперт рассказал, чем этот показатель объясняется тем, что не бронированный автомобильный транспорт гражданского типа все чаще и массово применяют не по назначению - в тылу, а во время штурмовых действий на линии боевого соприкосновения. Нехватка танков, ББМ, бронеавтомобилей для регулярных, системных штурмов позиций Сил обороны Украины компенсируется транспортом вообще без брони.

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