Также успешно отработали по врагу подразделения ракетных войск.

В течение текущих суток украинская авиация нанесла мощные удары по российским оккупантам.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, были нанесены удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Успешно ударили по вражеским целям и подразделения ракетных войск.

Так, было нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов, одному зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и одному радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

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В то же время, как заявили в Генштабе, враг нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Потери России в Украине

По состоянию на утро, 5 марта, общие потери России в полномасштабной войне против украинцев за сутки пересекли две "красные линии". Так, Силами обороны "минусовано" за минувшие сутки еще 1 070 противников, поэтому в целом на украинской земле уже уничтожено 419 020 оккупантов.

Также, по данным Генштаба, ликвидировано 28 вражеских боевых бронированных машин, девять танков, 48 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны. Еще противники потеряли 18 дронов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн и девять единиц спецтехники.

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