Пока Лукашенко у власти, то наступления с беларуской стороны можно не ожидать, убежден Ягун.

Сценарий, при котором Россия откроет новый фронт со стороны Беларуси не является вероятным. Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

"Пока есть Лукашенко у власти, то наступления с беларуской стороны можно не ожидать. Не потому, что Лукашенко такой "ласковый" к Украине, а потому, что ему это экономически невыгодно. Он понимает, что вступление Беларуси в войну, это для него огромные потери в сфере безопасности. Он может выставить не более 50 тыс. войска, а еще 50 тыс. каких-то силовиков, которые могут быть во втором или третьем эшелоне. А 100 тыс. – ни о чем, это возможность захвата одного населенного пункта или одного района", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что в таком случае у Украины появится возможность бить по беларуским предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса.

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"Будет дестабилизация ситуации в самой Беларуси, когда туда поедут гробы. Это не Россия, которая воспринимает любое количество потерь. Беларусь ментально ближе к Украине. И беларусы спросят: для чего мы воюем с Украиной и для чего нам эти гробы в наших селах? Лукашенко это все хорошо понимает, поэтому будет оттягивать до конца", – продолжил Ягун.

Однако, по его словам, Лукашенко все же пошел на один шаг – разрешил рекрутинг в ряды армии РФ на территории Беларуси для бывших военнослужащих, прошедших службу в силовых структурах или армии.

"Рекрутинг идет фактически открыто, но это единственное, на что он согласился. Все остальное – фантастика. Нет там ни сил, ни средств, ни возможностей", – констатировал генерал-майор СБУ.

Угроза нового наступления с севера

30 мая появилась информация о том, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси заявили, что Гомельская область готова к переводу на военное время. В юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности МЧС и формирований гражданской обороны к переводу к действиям в военное время.

В то же время The New York Times выпустило материал, в котором заявило, что наступление РФ с севера может довести украинские войска до предела. Россия продолжает наращивать силы вблизи северо-восточной границы Украины. Аналитики говорят, что наступление в Харьковской или Сумской областях может довести украинские войска до предела и позволить России прорваться.

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