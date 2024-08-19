Как лишить РФ авиации: эксперт назвал приоритетные цели для Украины

В частности, Украине лучше наносить удары по производствам конкретных запчастей для авиации.

Аэродромы на территории РФ, по которым накануне нанесли удар Силы обороны Украины, использовались оккупантами в основном для тактической авиации, которая наносила удары КАБами, пояснил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Относительно ударов по аэродромам на территории РФ - следует заметить, что мы видим определенную динамику уменьшения КАБов. Не в том количестве, что мы хотели, ведь враг все еще продолжает их применять. Но их стало значительно меньше. Надо и дальше работать по этим аэродромам для того, чтобы уменьшить возможность использования самолетов для ударов по территории Украины. Ведь враг также применяет ракеты малой дальности Х-59, Х-69. Для этого Силы обороны и работают по таким самолетам, как Су-57 на дальних аэродромах на территории РФ", - пояснил Храпчинский.

Он также объяснил, сколько самолетов может производить сейчас Россия: "Что касается стратегической авиации, то таких самолетов они не выпускают. Тактическую авиацию они несколько могут делать - около 6 самолетов в год. В России есть большие остатки самолетов, которые стоят на сохранении. Можно посмотреть даже по спутниковым снимкам той же Оленьи, где стоит целая база Ту-22 М3 - это около 24 самолетов. Но они из трех самолетов один смогут собрать".

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По словам Храпчинского, сейчас главная задача для Сил обороны - бить по заводам по производству определенных комплектующих, которые больше всего изнашиваются в самолетах.

"Это определенные комплектующие в двигателях, гидравлической трубке. И здесь следует заметить, что все эти заводы попадают под расстояние действия наших БПЛА, которые могут наносить существенный удар таким маленьким комплектующим, чтобы выбить возможность их замены на самолетах. Тогда мы будем видеть уменьшение использования тактической авиации", - отметил Храпчинский.

Удары по аэродромам РФ: что известно

Ранее стало известно, что в ночь на 14 августа были атакованы российские военные аэродромы - "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор". Удары сразу по четырем аэродромам РФ подтвердили в Генштабе ВСУ. Атаку по аэродромам в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ осуществили подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности и ГУР Минобороны.

Позже появилась информация, что объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Известно, что именно на этих аэродромах враг держал истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35, а также другую военную авиатехнику, с которой наносит регулярные обстрелы по украинской территории.

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